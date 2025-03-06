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Турция готова обсуждать возможную отправку миротворцев в Украину, - Milliyet

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Турция, вероятно, рассматривает варианты отправки своих миротворческих войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

"Источники из Министерства национальной обороны сделали заявление по поводу новости о том, что турецкие войска будут отправлены в Украину в составе Миротворческих сил", - пишет издание.

Источник издания заявил, что "вопрос о содействии миссии, который пока не имеет концептуальной основы, хотя и упоминается в различных каналах, будет взаимно оценен со всеми соответствующими сторонами, если его признают необходимым для установления региональной стабильности и мира".

Турецкие миротворцы в Украине

Напомним, недавно издание Bloomberg писало о том, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Но их военные не будут участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Также мы писали, турецкие компании помогут восстановить Украину. Страна уже передала Турции проекты по восстановлению, которые запланированы на 2025 год, а тендеры на проекты будут объявлены в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что 24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".

Кроме этого все возможные варианты поддержания мира в Украин рассматривает и Канада, речь в том числе и об отправке канадских войск в составе иностранного контингента.

Также недавно СМИ писали, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно данным прессы, партнеры Украины готовы выделить до 30 тысяч военных.

Кроме того, уже известно и то, что европейские войска не будут выполнять миссию "миротворцев" в Украине, если они будут направлены в страну в случае прекращения огня.

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