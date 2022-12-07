Турция готова действовать вместе с армией Азербайджана в случае любых угроз, - Минобороны

В ходе турецко-азербайджанских учений "Братский кулак" на полигоне Перекишкуль возле Баку он подчеркнул, что любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника, будут признаны в качестве "общего вызова на пути братских стран".

Турецкий министр отметил значимость совместных учений, в рамках которых армии разных стран координируют совместные действия, в том числе в периоды войны. За учениями наблюдал также министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Акар заявил, что Анкара и Баку "считают общими как друзей, так и врагов".

По его словам, в настоящее время весь мир проходит через полосу нестабильности, рисков и угроз, и "в сложившейся ситуации, обеспечение безопасности наших стран и народов, возможно только и только посредством наличия сильной армии, как фактора эффективного сдерживания".

"Мировое сообщество стало свидетелем нашего единства в период 44-дневной войны, по итогам которой от многолетней армянской оккупации были освобождены исторические земли Азербайджана", - сказал глава оборонного ведомства Турции.