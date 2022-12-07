Туреччина готова діяти разом із армією Азербайджану у разі будь-яких загроз, - Міноборони

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про готовність армії країни спільно зі збройними силами Азербайджану відбивати будь-які можливі виклики чи загрози для двох держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
У ході турецько-азербайджанських навчань "Братський кулак" на полігоні Перекишкуль біля Баку він наголосив, що будь-яка загроза або провокація на адресу Туреччини чи Азербайджану незалежно від її джерела, будуть визнані як "загальний виклик на шляху братських країн".
Турецький міністр наголосив на важливості спільних навчань, у рамках яких армії різних країн координують спільні дії, у тому числі в періоди війни. За навчаннями спостерігав також міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов.
Акар заявив, що Анкара та Баку "вважають загальними як друзів, так і ворогів".
За його словами, на даний час весь світ проходить через смугу нестабільності, ризиків та загроз, і "в ситуації, що склалася, забезпечення безпеки наших країн і народів, можливе тільки і тільки через наявність сильної армії, як фактора ефективного стримування".
"Світова спільнота стала свідком нашої єдності в період 44-денної війни, за підсумками якої від багаторічної вірменської окупації було звільнено історичні землі Азербайджану", - сказав голова оборонного відомства Туреччини.
Нагадаємо, раніше у листопаді стало відомо, що Вірменія та Азербайджан домовилися прискорити мирні переговори та сформувати дорожню карту. Однак президент Азербайджану відмовився від мирних переговорів із Вірменією через бажання Єревану підключити до неї президента Франції.
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