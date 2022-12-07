Туреччина готова діяти разом із армією Азербайджану у разі будь-яких загроз, - Міноборони

У ході турецько-азербайджанських навчань "Братський кулак" на полігоні Перекишкуль біля Баку він наголосив, що будь-яка загроза або провокація на адресу Туреччини чи Азербайджану незалежно від її джерела, будуть визнані як "загальний виклик на шляху братських країн".

Турецький міністр наголосив на важливості спільних навчань, у рамках яких армії різних країн координують спільні дії, у тому числі в періоди війни. За навчаннями спостерігав також міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов.

Акар заявив, що Анкара та Баку "вважають загальними як друзів, так і ворогів".

За його словами, на даний час весь світ проходить через смугу нестабільності, ризиків та загроз, і "в ситуації, що склалася, забезпечення безпеки наших країн і народів, можливе тільки і тільки через наявність сильної армії, як фактора ефективного стримування".

"Світова спільнота стала свідком нашої єдності в період 44-денної війни, за підсумками якої від багаторічної вірменської окупації було звільнено історичні землі Азербайджану", - сказав голова оборонного відомства Туреччини.