ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры, - Госдеп США

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 08 ноября 2022 22:41
Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры, - Госдеп США Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились на переговорах в Вашингтоне ускорить поиск мирного решения и сформировать дорожную карту.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Министры иностранных дел согласились ускорить свои переговоры. Вчерашний день был положительным в том смысле, что две стороны встретились, они выявили многие области разногласий, в конце дня они смогли договориться о совместном заявлении", - подчеркнул Прайс.

По его словам, в ходе переговоров две страны смогли договориться о продолжении встреч, прямом диалоге и дипломатии в последующие недели.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном. Рассчитывает сделать это до конца года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.

После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Азербайджан Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов