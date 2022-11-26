Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией из-за Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за желания Еревана подключить к ней президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА в Баку.

"Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева - ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета - ред. Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - заявил он.

При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной", - сказал Алиев.

Далее, по его словам, была еще одна "антиазербайджанская резолюция" Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать Байку через саммит Франкофонии

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.

После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.

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