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Премьер Швеции настаивает на совместном с Финляндией вступлении в НАТО

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Стокгольм, Вторник 14 февраля 2023 17:21
Премьер Швеции настаивает на совместном с Финляндией вступлении в НАТО Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции по-прежнему хочет вступать в НАТО вместе с Финляндией, несмотря на "зеленый свет" на раздельное вступление для ускоренного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, совместное вступление стран в Альянс принесет большую пользу НАТО.

Обе страны подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, причем заявки были ратифицированы всеми союзниками, кроме Венгрии и Турции - последняя считается главным препятствием, поскольку заблокировала заявку Швеции.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

При этом западные СМИ сообщают, что Анкара близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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