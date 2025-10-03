RU

Экономика Авто Tech

Турция фактически отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти

Фото: Турция отказалась выполнить требование Трампа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция остается крупным покупателем российской нефти и газа, несмотря на требования США. Анкара одновременно расширяет долгосрочные соглашения по импорту СПГ и ищет альтернативные источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что закупка российской нефти является коммерческим решением переработчиков. По его словам, власти страны не собираются напрямую вмешиваться в этот процесс.

"Это в сущности решение частных компаний, дистрибьюторов и переработчиков", - сказал в интервью телеканалу CNNTurk.

Он отметил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России имеют не только коммерческий, но и технический характер.

Министр энергетики Турции также подчеркнул необходимость надежного обеспечения страны газом в преддверии зимы. "Мы должны покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, где только можем", - отметил он.

Давление со стороны США

Заявление прозвучало на фоне усиления давления Вашингтона на союзников с целью сократить энергетическую торговлю с Москвой. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил: "Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает войну против Украины".

Несмотря на давление, Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа. При этом Анкара активно диверсифицирует поставки через долгосрочные соглашения по импорту СПГ из США.

Альтернативные поставки

Ситуацию на рынке может изменить возобновление экспорта нефти из северного Ирака в Турцию после двухлетнего перерыва. Это стало возможным благодаря соглашению при поддержке США и может стать для Анкары дополнительным источником поставок.

Ключевыми покупателями российской нефти в Турции остаются Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS, принадлежащая азербайджанской Socar.

 

Позиция других стран

Турция не единственная страна, которая проявляет осторожность в отношении американских требований. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны без выхода к морю окажутся в тяжелом положении, если будут вынуждены отказаться от трубопроводных поставок российской нефти и газа.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.

ТурцияСоединенные Штаты АмерикиНАФТА