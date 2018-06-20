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Інтерв'ю

Турчинов розповів, чи буде балотуватися в президенти

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:46
Фото: Олександр Турчинов (rnbo.gov.ua)
Фото: Олександр Турчинов (rnbo.gov.ua)

Турчинов заявив, що не має наміру балотуватися в президенти

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов розповів, чи буде балотуватися в президенти. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ні, я багато разів відповідав на це питання. Знаєте, мені складно зрозуміти мотивацію багатьох людей, що рвуться до цієї посади", - заявив він.

За словами Турчинова, у нього залишилися "дуже важкі спогади" за той період, коли він виконував обов'язки президента.

"Все це відбило у мене бажання прагнути зайняти президентський кабінет", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не хотів би очолювати відомство після президентських виборів.

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Теги публікації: РНБО, выборы, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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