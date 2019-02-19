Турчинов допускає кібератаки з боку РФ в ході виборів 2019

За підтримки ЄС відбудуться спільні навчання, під час яких будуть змодельовані різні сценарії кібервтручань

Россия намерена задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа во время выборов 2019. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу РНБО.

Как отмечается, во время заседания были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процеса и проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве. Также были обсуждены вопросы практического межведомственного взаимодействия, в частности, создание на базе управления информатизации ЦИК рабочей группы, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил Турчинов.

По его словам, в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств, и отработанные модели реагирования на киберугрозы.

Турчинов отметил, что Центральная избирательная комиссия заключила меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь.

Напомним, в СБУ заявляли о вмешательстве РФ в выборы в Украине и то, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период этих выборов.

До этого глава СБУ Грицак заявлял, что во время выборов, украинские правоохранительные органы должны работать слаженно.