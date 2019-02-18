У СБУ переконані, що Росія буде втручатись у вибори в Україні

Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

За словами Василя Грицака, він грунтується на інформації, якою володіє СБУ

В СБУ переконані, що втручання у президентські вибори у березні будуть, зокрема з боку Російської Федерації. Про це в ході координаційної наради щодо забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності сказав глава СБУ Василь Грицак.

Він заявив, що всі правоохоронні органи мають працювати злагоджено

"Ми маємо бути єдиним кулаком - всі правоохоронні органи. Я переконаний, що втручання у вибори будуть. Я грунтуюсь на інформації, якою володіє СБУ. Хто буде втручатися? Звісно, що це втручання буде з боку Росії", - сказав Грицак.

Нагадаємо, екс-президент Європейського союзу Пет Кокс також стверджував, що РФ може втрутитись у вибори в Україні 2019 року.

До цього Рада національної безпеки та оборони України заявила, що РФ буде впливати на президентські вибори в Україні, використовуючи спектр гібридних технологій. Зокрема, спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів та ЗМІ, зростає і терористична загроза.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що країни Європи і США повинні об'єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку РФ.