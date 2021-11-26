ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Тунісі невідомий намагався захопити будівлю МВС. Поліція його затримала, - Reuters

Новость на русском →
П'ятниця 26 листопада 2021 19:06
В Тунісі невідомий намагався захопити будівлю МВС. Поліція його затримала, - Reuters Фото: в Тунісі невідомий намагався захопити будівлю МВС (twitter.com/ShefKcom)
Автор: Сергій Пишкін

В столиці Туніса поліція затримала чоловіка, який намагався штурмувати будівлю Міністерства внутрішніх справ. Під час переслідування, правоохоронці вистрілили у нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що чоловік прийшов штурмувати будівлю МВС з ножем та тесаком. Свідки повідомляють про те, що чули звуки пострілів на вулиці.

Місцеві ЗМІ відзначають, що правоохоронці вистрілили чоловікові в ногу під час затримання. Після цього його доправили до госпіталю. Затриманий виявився місцевим студентом 1990 року народження.

Згідно з даними західних дипломатів, за останні роки силовики Тунісу запобігли більшості змов бойовиків й стали більше ефективно реагувати на загрози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тунис
NEWS
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує