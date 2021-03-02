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У Тунісі виявили "британський" штам коронавірусу

Новость на русском → Туніс, Вівторок 02 березня 2021 21:26
У Тунісі виявили "британський" штам коронавірусу Фото: дівчина в масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Тунісі зареєстровано перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. Однак поки інших штамів на території країни не виявили.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Тунісу.

"В Тунісі виявлений мутований штам нового коронавірусу, відомий як лондонський SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

При цьому туніські медики поки не реєстрували випадків зараження південноафриканським або бразильським штамами на території країни.

Нагадаємо, у Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.

Крім того, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.

Додамо, що раніше Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

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