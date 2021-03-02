У Тунісі виявили "британський" штам коронавірусу
Фото: дівчина в масці (freepik)
В Тунісі зареєстровано перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. Однак поки інших штамів на території країни не виявили.
"В Тунісі виявлений мутований штам нового коронавірусу, відомий як лондонський SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.
При цьому туніські медики поки не реєстрували випадків зараження південноафриканським або бразильським штамами на території країни.
Нагадаємо, у Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.
Крім того, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.
Додамо, що раніше Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.