В Тунисе выявили "британский" штамм коронавируса
Фото: девушка в маске (freepik)
В Тунисе зарегистрированы первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Однако пока других штаммов на территории страны не выявили.
"В Тунисе обнаружен мутировавший штамм нового коронавируса, известный как лондонский SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
При этом тунисские медики пока не регистрировали случаев заражения южноафриканским или бразильским штаммами на территории страны.
Напомним, в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.
Кроме того, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.
Добавим, что ранее Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.