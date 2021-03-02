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У Швеції у новонародженого виявили нову мутацію коронавірусу

Новость на русском → Мальме, Вівторок 02 березня 2021 19:31
У Швеції у новонародженого виявили нову мутацію коронавірусу Фото: вагітна (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID. Спочатку віруси були ідентичні, але через кілька днів з'ясувалося, що штам новонародженого відрізняється від початкового.

Про це повідомляє The Conversation.

Наголошується, що вагітна жінка була госпіталізована з різкими болями в лікарню Мальме. У дитини підтвердилися дефіцит кисню і низька частота серцевих скорочень. Вагітній провели кесарів розтин.

Після цього у дитини і матері взяли аналізи на коронавірус, вони підтвердили зараження. Спочатку віруси виявилися ідентичними, проте після штам новонародженого виявився іншим.

"Це перший випадок генетичної зміни коронавірусу в унікальних умовах передачі від матері до плоду до народження", - наводяться слова вченого, акушера-гінеколога з лікарні Лундського університету Мехрени Зайгами.

За її словами, нову мутацію назвали A107G.

Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.

Крім того, раніше Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

Також РБК-Україна писало, що переливання плазми пацієнтам з ослабленою імунною системою могло спровокувати мутації коронавірусу. До такого висновку прийшли медики з Кембриджського університету у Великобританії.

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