У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків

У суботу поліція Тунісу вбила трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела в сфері безпеки, поліція конфіскувала зброю в ході операції. Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, раніше МЗС України попередив українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу. МЗС рекомендує враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози.

Слід також враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі.

Раніше повідомлялося, що в результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі в Лівії загинуло 187 осіб і 1157 отримали поранення. Уряд направив поранених в Туніс, Туреччину, Італію і Україну. Наступ Лівійської національної армії на Тріполі триває з 4 квітня. З тих пір в країні тривають активні бойові дії.