Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півночі країни сьогодні дощі зі снігом

Сьогодні погода в Україні така ж, як і вчора, тільки на півночі країни дощі зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На півночі країни сьогодні дощі зі снігом. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі -1+1. У західних областях мінлива хмарність, вдень +4+6, а вночі -1+2.

У центрі України мінлива хмарність, вдень +3+5, а вночі -1+2. На сході країни +2+4, а вночі -1+1.

Також на півдні країни без опадів, вдень +3+5, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +3+5, а вночі 0+2.

Нагадаємо, вчора погода була тепла, температура повітря досягла +6, снігу не було.

Також синоптики розповідали, що в перший робочий день тижня в Україні буде без опадів.