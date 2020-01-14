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Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 08:00
Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півночі країни сьогодні дощі зі снігом

Сьогодні погода в Україні така ж, як і вчора, тільки на півночі країни дощі зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На півночі країни сьогодні дощі зі снігом. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі -1+1. У західних областях мінлива хмарність, вдень +4+6, а вночі -1+2.

У центрі України мінлива хмарність, вдень +3+5, а вночі -1+2. На сході країни +2+4, а вночі -1+1.

Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні

Також на півдні країни без опадів, вдень +3+5, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +3+5, а вночі 0+2.

Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора погода була тепла, температура повітря досягла +6, снігу не було.

Також синоптики розповідали, що в перший робочий день тижня в Україні буде без опадів.

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