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Укргидрометцентр предупредил о двух волнах похолодания: когда ждать первый снег

Украина, Пятница 13 октября 2023 15:12
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Укргидрометцентр предупредил о двух волнах похолодания: когда ждать первый снег Фото: мокрый снег возможен в конце следующей недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшее время в Украине ожидается две волны похолодания. Из-за вторжения арктического воздуха в конце следующей недели возможен первый снег.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Снижение температуры начнется в воскресенье, 15 октября, в западных и северных областях. А в понедельник практически на всей территории Украины произойдет понижение температуры до близких к норме значений для этого периода", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем температура будет около 10 градусов тепла, на юге до 13-15 градусов, ночью - 3-8 градусов, на юге до 10-12 градусов.

Но затем может быть еще одно похолодание - уже после 20 октября, когда с севера зайдет еще более холодный воздух арктического происхождения. "Поэтому 20-22 октября, если будут осадки, это будет дождь местами с мокрым снегом", - сообщила Голеня.

Ожидается, что в конце следующей недели температура ночью будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а дневная - 1-7 градусов тепла, на юге до 10 градусов, рассказала синоптик.

Напомним, метеорологическая осень началась в Киеве 2 октября, когда среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов.

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве равнялась 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

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