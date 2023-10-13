Укргидрометцентр предупредил о двух волнах похолодания: когда ждать первый снег
В ближайшее время в Украине ожидается две волны похолодания. Из-за вторжения арктического воздуха в конце следующей недели возможен первый снег.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Снижение температуры начнется в воскресенье, 15 октября, в западных и северных областях. А в понедельник практически на всей территории Украины произойдет понижение температуры до близких к норме значений для этого периода", - сказала она.
По прогнозу Укргидрометцентра, днем температура будет около 10 градусов тепла, на юге до 13-15 градусов, ночью - 3-8 градусов, на юге до 10-12 градусов.
Но затем может быть еще одно похолодание - уже после 20 октября, когда с севера зайдет еще более холодный воздух арктического происхождения. "Поэтому 20-22 октября, если будут осадки, это будет дождь местами с мокрым снегом", - сообщила Голеня.
Ожидается, что в конце следующей недели температура ночью будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а дневная - 1-7 градусов тепла, на юге до 10 градусов, рассказала синоптик.
Напомним, метеорологическая осень началась в Киеве 2 октября, когда среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов.
Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве равнялась 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.