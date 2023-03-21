Дождь в некоторых регионах, но тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)

Сегодня, 21 марта, на большей части Украины будет без осадков. Правда дождь ожидается в западных, северных и центральных областях, при этом будет тепло, до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. В западных, днем местами и северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер Юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха Днем 9-14°.