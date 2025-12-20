RU

Туман, но без осадков: какой будет погода в Украине 21 декабря

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 21 декабря, существенных осадков не прогнозируется, однако ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра будет облачно, без существенных осадков. В то же время ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла).

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет облачно, без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева.

Ожидается туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

