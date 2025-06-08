RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Тульскую область РФ атаковали дроны: в районе химкомбината "Азот" возник пожар

Фото: местные жители говорили, что было от 5 до 8 взрывов над городом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БпЛА, после чего начался пожар на химпроизводстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно публикациям, примерно в 23:35 ряд каналов писали про звуки взрывов в Новомосковске. По информации SHOT, жители слышали от 5 до 8 взрывов над городом.

"В небе сверкают вспышки в некоторых районах города. По предварительным данным, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги", - говорилось в публикации.

Вскоре очевидцы стали утверждать, что неизвестные дроны атаковали химическое предприятие "Азот". После атаки там начался пожар, а в соцсетях появились фото.

 

Официальных комментариев по поводу последствий пока не было.

Вторая атака за 2 недели

Напомним, утром 24 мая химическое предприятие "Азот" тоже атаковали дроны. На объекте тоже фиксировали пожар.

Перед этим глава региона сообщил, что в городе было атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом и трое человек пострадали.

"Жителей села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот" в Новомосковске Тульской области, эвакуируют", - говорилось в публикации.

Утром глава Центра противодействия информации Андрей Коваленко сообщил, что удар пришелся на возможный для военной промышленности объект. В частности, предприятие производит несколько химических веществ, которые могут использоваться в военных целях. Среди таких:

  • аммиачная селитра - компонент для взрывчатых веществ;
  • метанол - сырье для изготовления ракетного топлива;
  • аргон - газ, который используют в металлургии для сварки и термообработки металлов, применяемых в оборонной промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар