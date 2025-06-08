Тульскую область РФ атаковали дроны: в районе химкомбината "Азот" возник пожар

В ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БпЛА, после чего начался пожар на химпроизводстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Согласно публикациям, примерно в 23:35 ряд каналов писали про звуки взрывов в Новомосковске. По информации SHOT, жители слышали от 5 до 8 взрывов над городом.
"В небе сверкают вспышки в некоторых районах города. По предварительным данным, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги", - говорилось в публикации.
Вскоре очевидцы стали утверждать, что неизвестные дроны атаковали химическое предприятие "Азот". После атаки там начался пожар, а в соцсетях появились фото.
Официальных комментариев по поводу последствий пока не было.
Напомним, утром 24 мая химическое предприятие "Азот" тоже атаковали дроны. На объекте тоже фиксировали пожар.
Перед этим глава региона сообщил, что в городе было атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом и трое человек пострадали.
"Жителей села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот" в Новомосковске Тульской области, эвакуируют", - говорилось в публикации.
Утром глава Центра противодействия информации Андрей Коваленко сообщил, что удар пришелся на возможный для военной промышленности объект. В частности, предприятие производит несколько химических веществ, которые могут использоваться в военных целях. Среди таких:
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