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Тульську область РФ атакували дрони: у районі хімкомбінату "Азот" виникла пожежа

Фото: місцеві жителі говорили, що було від 5 до 8 вибухів над містом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА, після чого почалася пожежа на хімвиробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно з публікаціями, приблизно о 23:35 низка каналів писали про звуки вибухів у Новомосковську. За інформацією SHOT, жителі чули від 5 до 8 вибухів над містом.

"У небі виблискують спалахи в деяких районах міста. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Також тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків введено в аеропорту Калуги", - йшлося в публікації.

Незабаром очевидці стали стверджувати, що невідомі дрони атакували хімічне підприємство "Азот". Після атаки там почалася пожежа, а в соцмережах з'явилися фото.

 

Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.

Друга атака за 2 тижні

Нагадаємо, вранці 24 травня хімічне підприємство "Азот" теж атакували дрони. На об'єкті теж фіксували пожежу.

Перед цим очільник регіону повідомив, що в місті було атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, і троє людей постраждали.

"Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють", - ішлося в публікації.

Уранці голова Центру протидії інформації Андрій Коваленко повідомив, що удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт. Зокрема, підприємство виробляє кілька хімічних речовин, які можуть використовуватися у військових цілях. Серед таких:

  • аміачна селітра - компонент для вибухових речовин;
  • метанол - сировина для виготовлення ракетного палива;
  • аргон - газ, який використовують у металургії для зварювання та термообробки металів, що застосовуються в оборонній промисловості.

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