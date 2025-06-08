Тульську область РФ атакували дрони: у районі хімкомбінату "Азот" виникла пожежа

У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА, після чого почалася пожежа на хімвиробництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Згідно з публікаціями, приблизно о 23:35 низка каналів писали про звуки вибухів у Новомосковську. За інформацією SHOT, жителі чули від 5 до 8 вибухів над містом.
"У небі виблискують спалахи в деяких районах міста. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Також тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків введено в аеропорту Калуги", - йшлося в публікації.
Незабаром очевидці стали стверджувати, що невідомі дрони атакували хімічне підприємство "Азот". Після атаки там почалася пожежа, а в соцмережах з'явилися фото.
Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.
Нагадаємо, вранці 24 травня хімічне підприємство "Азот" теж атакували дрони. На об'єкті теж фіксували пожежу.
Перед цим очільник регіону повідомив, що в місті було атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, і троє людей постраждали.
"Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють", - ішлося в публікації.
Уранці голова Центру протидії інформації Андрій Коваленко повідомив, що удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт. Зокрема, підприємство виробляє кілька хімічних речовин, які можуть використовуватися у військових цілях. Серед таких:
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