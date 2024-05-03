Не только ТЦК. Кто может вручать повестки и что меняет новый закон о мобилизации

Повестки в ТЦК (территориальные центры комплектования) украинским мужчинам могут вручать не только представители военкомата. А новый закон о мобилизации еще и немного изменит процедуру с 18 мая.

РБК-Украина рассказывает о правилах вручения повесток, прописанных в постановлении Кабмина № 1487 и законе 3633-IX.

Содержание

Кто может вручать повестки

Повестка - это письменный документ, который выдается военнообязанному с требованием явиться в ТЦК. Во время мобилизации граждане обязаны являться по вызову в военкомат, чтобы уточнить учетные данные и определить назначение на особый период.

Таким образом, повестку может получить любой мужчина в возрасте 18-60 лет. При этом любое устное уведомление по телефону, через смс или мессенджер законом не предусмотрено. Соответственно, его игнорирование не приводит к юридическим последствиям.

Вручать повестки могут только:

представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный находится на учете)

представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых и городских исполкомов)

руководитель предприятия, где работает военнообязанный

руководители учебных заведений

управляющие многоквартирных домов (ОСМД)

Отметим, уполномоченные лица не имеют права проникать в жилье без согласия с целью вручения повестки.

Где могут вручать повестки

Действующими нормами не определены места, в которых должны вручаться повестки. Поэтому законным считается вручение по месту жительства, работы, на улице, в парках, публичных местах и так далее. Требование есть лишь к тому, чтобы делали это уполномоченные лица, указанные в пункте выше.

Отметим, на время военного положения украинцы должны носить при себе документы, удостоверяющие личность. А с вступлением в силу нового закона о мобилизации 18 мая - военно-учетные документы. Проверять их наличие разрешили полиции и представителям ТЦК. Делать это можно также в любом месте, в том числе на блокпостах.

"В таких обстоятельствах при проверке документов на блокпосту гражданам могут вручать повестки", - рассказал РБК-Украина адвокат компании Nota Group Антон Маринич.

Что должно быть в повестке и можно ли отказаться

В повестке указывается название "Повестка", ФИО военнообязанного, адрес регистрации или фактического места проживания, номер повестки, номер и дата распоряжения ТЦК о необходимости явки, дата, время и адрес явки в ТЦК, имя и подпись руководителя ТЦК, дата выдачи повестки и печать.

Кроме того, повестка должна содержать разъяснения о последствиях неявки и обязанность сообщить причину. Отметим, изменение внешнего вида документа, если оно не влияет на содержание, допустимо.

Если вы расписались в повестке, но не можете явиться, то уважительными причинами могут быть болезнь, препятствие стихийного характера, военные действия, смерть близкого родственника или другие обстоятельства.

При этом уведомить ТЦК нужно в течение 3 дней от даты явки, указанной в повестке. И в течение 7 календарных дней все равно необходимо явиться в военкомат.

При отказе от повестки составляется акт, после чего ТЦК оформляет административное взыскание - штраф 850 - 1700 гривен. Игнорирование "боевой повестки" грозит тюремным сроком от 3 до 5 лет.

Что изменится с 18 мая

Если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки в военкомат.

Новый закон о мобилизации предусматривает, что если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить человека, ТЦК направляет требование заказным письмом.

Такие требование считается врученным, когда работник почты поставит подпись о получении адресатом. Или зафиксирует отказ от получения или невозможность доставить по адресу регистрации.

В течение 10 дней после возвращения требования с отметкой почты ТЦК направляет материалы дела в суд. Если будет доказано, что военкомат применил все возможные способы, чтобы сообщить об обязанности встать на воинский учет, суд может временно приостановить действие водительских прав.

Кроме того, новый закон предусматривает, что меры оповещения будут проходить под присмотром полиции. Сами полицейские вручать повестки не будут, а лишь обеспечивать порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций между военнообязанными и представителями ТЦК.