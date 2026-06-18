В ТЦК ответили на популярный вопрос о ВВК, который часто вызывает путаницу

Главное: Когда ВВК является обязательной: Медицинский осмотр во время военного положения проходят военнообязанные, получившие соответствующую повестку или направление.

Медицинский осмотр во время военного положения проходят военнообязанные, получившие соответствующую повестку или направление. Повторный осмотр: Пройти комиссию обязаны лица, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и до сих пор не прошли повторный осмотр после изменений в законодательстве 2024 года.

Пройти комиссию обязаны лица, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и до сих пор не прошли повторный осмотр после изменений в законодательстве 2024 года. Действующие военнослужащие: Медосмотр предусмотрен для военнослужащих в случае ухудшения состояния здоровья или после ранений.

Медосмотр предусмотрен для военнослужащих в случае ухудшения состояния здоровья или после ранений. Цель процедуры: ВВК необходима исключительно для официального определения уровня годности лица к выполнению военных обязанностей.

Кто обязан пройти ВВК

В ТЦК отметили, что вопрос прохождения военно-врачебной комиссии часто вызывает путаницу, однако перечень категорий граждан определен законодательством.

Обязательному медицинскому осмотру подлежат все военнообязанные, которых направляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Речь идет, в частности, о гражданах, получивших повестку или соответствующее направление.

Также ВВК должны пройти лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными к военной службе в военное время" и не прошли повторный медицинский осмотр после изменений в законодательстве, введенных в 2024 году.

Кроме того, прохождение комиссии является обязательным для граждан, планирующих поступить на военную службу по контракту.

Кого еще касается медосмотр

В ТЦК напомнили, что ВВК проходят и действующие военнослужащие, если возникает необходимость повторно оценить состояние их здоровья. В частности, это может касаться случаев после ранений или при существенных изменениях состояния здоровья.

Отдельно определена категория женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Те из них, кто завершил обучение после 2025 года, должны встать на воинский учет, пройти ВВК в течение 60 дней и оформить воинско-учетные документы.

Для чего нужна ВВК

В территориальном центре комплектования подчеркнули, что военно-врачебная комиссия является обязательной процедурой для определенных законом категорий граждан. Она проводится для установления состояния здоровья и годности лица к военной службе.

При этом порядок направления на ВВК и прохождения медосмотра в каждом конкретном случае определяется органами воинского учета в соответствии с действующим законодательством Украины.