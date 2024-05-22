ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ТЦК, ЦПАУ или Резерв+: как обновить данные, чтобы не стать "уклонистом" (инструкция)

Украина, Среда 22 мая 2024 10:16
UA EN RU
ТЦК, ЦПАУ или Резерв+: как обновить данные, чтобы не стать "уклонистом" (инструкция) Фото: украинцам напомнили, как обновить данные, чтобы не стать "уклонистом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации, то есть до 16 июля 2024 года. Сделать это можно несколькими способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:

  • ТЦК и СП;
  • ЦПАУ;
  • мобильное приложение "Резерв+".

Обновление данных через ЦПАУ: как это сделать

  • Нужно обратиться в ближайший центр предоставления админуслуг или записаться через электронную очередь.
  • Прийти в ЦПАУ и заполнить заявку, предоставить актуальные данные.
  • Администратор ЦПАУ поможет обновить данные в личном кабинете.
  • После этого администратор должен предоставить выписку об обновлении данных, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.

Военнообязанный должен иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

При этом отмечается, что обновить данные в ЦПАУ могут даже военнообязанные, которые не имеют военного билета и давно не уточняли данные в ТЦК.

Обновление данных через "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных, через которое можно обновить личные данные. Его можно скачать через App Store и Google Play.

Для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона - если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет - вводим новый. Также с электронной почтой и местожительством.

После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена. Далее из реестра "Оберег" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

Важно, что встать на учет через приложение "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Теперь через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберег".

Новый закон о мобилизации

Напомним, что 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Детальнее о законе и изменениях в процессе мобилизации - в нашем материале.

Важным новшеством стало обновление данных для военнообязанных. Кроме того, заработал электронный кабинет для военнообязанных, речь идет о приложении "Резерв+".

Детальнее о приложении и как он будет работать в дальнейшем - по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Электронный кабинет военнообязанного ЦПАУ Мобилизация в Украине Закон о мобилизации
NEWS
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией