ТЦК, ЦПАУ или Резерв+: как обновить данные, чтобы не стать "уклонистом" (инструкция)

Военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации, то есть до 16 июля 2024 года. Сделать это можно несколькими способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:

ТЦК и СП;

ЦПАУ;

мобильное приложение "Резерв+".

Обновление данных через ЦПАУ: как это сделать

Нужно обратиться в ближайший центр предоставления админуслуг или записаться через электронную очередь.

Прийти в ЦПАУ и заполнить заявку, предоставить актуальные данные.

Администратор ЦПАУ поможет обновить данные в личном кабинете.

После этого администратор должен предоставить выписку об обновлении данных, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.

Военнообязанный должен иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

При этом отмечается, что обновить данные в ЦПАУ могут даже военнообязанные, которые не имеют военного билета и давно не уточняли данные в ТЦК.

Обновление данных через "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных, через которое можно обновить личные данные. Его можно скачать через App Store и Google Play.

Для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона - если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет - вводим новый. Также с электронной почтой и местожительством.

После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена. Далее из реестра "Оберег" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

Важно, что встать на учет через приложение "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Теперь через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберег".