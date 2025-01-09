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В ТЦК раскрыли детали стычки с родственниками "уклониста" в Киевской области

Четверг 09 января 2025 21:58
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В ТЦК раскрыли детали стычки с родственниками "уклониста" в Киевской области Иллюстративное фото: в Киевской области произошла стычка между ТЦК и группой людей (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В поселке Дымер Киевской области произошла стычка между военнослужащими ТЦК и родственниками "уклониста". На этом фоне было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП в Facebook.

Как объяснили в военкомате, группа оповещения Вышгородского районного ТЦК обнаружила гражданина, который находился в розыске. Гражданин согласился добровольно поехать в ТЦК для прохождения ВВК, но перед этим ему нужно было заехать на рабочее место.

На месте работы "уклониста" в поселке Дымер военнослужащих ждали три человека. Они начали вести видеосъемку и стали обвинять военных в незаконном лишении свободы гражданина.

"В результате конфликта один из неизвестных открыл дверь водителя автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул. В это время с пассажирской стороны автомобиля другой человек наносил удары и повредил военнослужащему куртку", - сказано в сообщении ТЦК.

Там уточнили, что после этого, когда автомобиль начал двигаться, один человек бросил камень в стекло автомобиля со стороны водителя. В это время второй человек, не реагируя на начало движения автомобиля, держался за одежду военнослужащего и упал.

По факту стычки проводится служебная проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

"Также по факту нанесения телесных повреждений работнику ТЦК СП полицией возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Кроме этого, обращение о повреждении служебного автомобиля работников ТЦК СП зарегистрировано до единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Вышгородского управления полиции", - добавили в областном ТЦК.

Стычка в Киевской области

Стоит заметить, что о стычке между военнослужащими ТЦК и группой людей стало известно еще вчера. Дымерский поселковый совет направил обращение в Вышгородское районное управление полиции с просьбой проверить действия военнослужащих.

При этом уже сегодня нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что на военнослужащих напали родственники "уклониста", которого везли в автомобиле.

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