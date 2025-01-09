В Киевской области произошла стычка между родственниками "уклониста" и ТЦК: подробности

В поселке Дымер в Киевской области, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Инцидент перерос в потасовку, когда родственники задержанного попытались помешать действиям военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook на народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк.

Во время проверки документов сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации согласно базе "Оберіг". Далее события разворачивались напряженно.

Схватка возле места работы уклониста

Сотрудники ТЦК пригласили мужчину к автомобилю, чтобы сопроводить его к месту работы, где он должен был забрать личные вещи.

Однако у места его работы их уже ждали родственники, которые попытались помешать действиям представителей военкомата. Хотя сам мужчина вел себя корректно, его родственники прибегли к агрессии, провоцируя конфликт.

Видео: Светлана Лагутенко

Кульминацией стало появление постороннего юноши 2001 года рождения, который начал бросать камни в военных. Инцидент завершился дракой.