В Киевской области произошла стычка между родственниками "уклониста" и ТЦК: подробности
В поселке Дымер в Киевской области, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Инцидент перерос в потасовку, когда родственники задержанного попытались помешать действиям военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook на народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк.
Во время проверки документов сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации согласно базе "Оберіг". Далее события разворачивались напряженно.
Схватка возле места работы уклониста
Сотрудники ТЦК пригласили мужчину к автомобилю, чтобы сопроводить его к месту работы, где он должен был забрать личные вещи.
Однако у места его работы их уже ждали родственники, которые попытались помешать действиям представителей военкомата. Хотя сам мужчина вел себя корректно, его родственники прибегли к агрессии, провоцируя конфликт.
Видео: Светлана Лагутенко
Кульминацией стало появление постороннего юноши 2001 года рождения, который начал бросать камни в военных. Инцидент завершился дракой.
Напомним, что 7 января, на одном из вокзалов города Днепр произошел инцидент, в котором 45-летний мужчина ранил ножом полицейского во время проверки документов.