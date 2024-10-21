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В ТЦК объяснили, что будет в случае игнорирования врученной по почте повестки

Иллюстративное фото: украинцам отправляют повестки по почте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам грозит административная ответственность в случае, если они не явятся по повестке, которую отправили по почте. Такие нормы утвердил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника административного отдела районного ТЦК в Киеве Олега Коротченко в эфире телемарафона.

Как отметил Коротченко, украинцы, которым пришла по почте повестка, должны явиться в ТЦК на протяжении семи дней или в сроки, которые определены в повестке. 

Постановлением Кабмина определен перечень уважительных причин при неявке по повестке и процедура их подтверждения. 

"Определен определенный перечень и документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности и т.д." - добавил Коротченко.

Он также уточнил, что проблемных вопросов в контексте вручения повесток по почте все еще очень много и их нужно унормировать. Сейчас оповещение проводилось в тестовом режиме и обнаружились определенные проблемы. 

"К примеру, оповещение лиц, имеющих основания на отсрочку, бронирование. Было анонсировано, что эти механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек заработают, но к этому времени, к сожалению… И это вызывает сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение к ВСУ в целом и ТЦК", - добавил Коротченко. 

Повестки по почте

Напомним, в Украине повестки, которые присылают по почте, считаются врученными.

Как отмечал Коротченко, на этом фоне повышение качества мобилизации пока не наблюдается.

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