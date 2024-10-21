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Повысили ли качество мобилизации повестки по почте: что говорят в ТЦК

Киев, Понедельник 21 октября 2024 21:57
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Повысили ли качество мобилизации повестки по почте: что говорят в ТЦК Иллюстративное фото: в Украине начали вручать повестки по почте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже начали вручать повестки по почте. Но повышение качества мобилизации пока не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника административного отдела районного ТЦК в Киеве Олега Коротченко в эфире телемарафона.

"Качественно пока к сожалению такого быстрого или всеобъемлющего прыжка, я, например, не увидел", - рассказал Коротченко.

По его словам, в ТЦК в большинстве случаев идут граждане, которые уверены в своих основаниях для отсрочки или бронирования. Также это касается тех мужчин, которые хотят решить какие-либо проблемные вопросы.

"Если у человека нет основания для отсрочки или бронирования, ну вы понимаете", - уточнил он.

При этом Коротченко рассказал, что были случаи повторного оповещения лиц с инвалидностью или тех, у кого уже есть бронь. Поэтому нужен механизм, который бы разрешил этот вопрос систематически.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине в рамках мобилизации начали вручать повестки по почте.

Такие повестки должны вручаться лично в руки. Но если получателя по указанному адресу нет, то работник отделения почты должен по номеру телефона проинформировать его о том, что на его имя пришло рекомендованное письмо.

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