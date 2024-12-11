В ТЦК объяснили, в каких случаях работники могут применять силу к гражданам

Уклонение от выполнения мобилизации может привести к административному задержанию со стороны полиции, а также к принудительному доставлению в ТЦК с использованием физической силы. За нарушение правил военного учета или мобилизационного законодательства нарушителям грозит штраф от 17 000 гривен.

Об этом заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало,сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Суспільне ".

Уклонение от мобилизации: штрафы, блокировка счетов и обязанности военнообязанных

В Украине продолжают принимать меры в отношении военнообязанных, которые уклоняются от выполнения мобилизационных распоряжений или не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Согласно официальным данным, 10-15% военнообязанных находятся в розыске.

Процедура уведомления

Большинство уведомлений военнообязанных осуществляется через "Укрпочту". Если человек не реагирует на сообщение и не является в ТЦК, материалы передаются в исполнительную службу, которая имеет право:

блокировать банковские счета;

инициировать судебные разбирательства, которые могут привести к лишению права управления транспортным средством.

Последствия уклонения

Уклонение от обязанностей может привести к административному задержанию полицией. В таких случаях лицо могут принудительно доставить в ТЦК с применением физической силы. За нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации предусмотрен штраф в размере от 17 000 гривен.

При неуплате штрафа материалы передаются в исполнительную службу для взыскания средств. Это может включать арест имущества, блокировку счетов и принудительное исполнение решения через суд.

Важность обновления данных

Часто уклонение от посещения ТЦК вызвано психологическим барьером или дезинформацией. Однако многие граждане имеют право на отсрочку, включая студентов, многодетных родителей и членов семей погибших военнослужащих.

"Хочу напомнить, что это не выбор, а конституционная обязанность. Обязанностью каждого является явка для обновления своих данных. Также необходимо выполнять мобилизационные распоряжения и идти служить. Это не только требование закона, но и защита наших семей", - отметил Сергей Монукало.