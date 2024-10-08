В ТЦК объяснили, при каких условиях могут мобилизовать военнообязанных от 50 до 60 лет

В Украине начали действовать новые правила мобилизации для военнообязанных от 50 до 60 лет. Теперь их могут призывать только по специальному распоряжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Сергея Монукала "Главреду".

Он отмечает, что в Украине нет прямого запрета на мобилизацию этой категории. Однако призыв таких военнообязанных осуществляется по письменному согласию воинских частей и касается преимущественно подразделений, не имеющих особых требований к мобилизованным. Так, Монукал отмечает, что людей в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать в штурмовые войска – их будут направлять, например, в подразделения обеспечения и государственной службы специального транспорта (ДСПТ). Перед мобилизацией военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними проводятся собеседования в территориальных центрах комплектования. Им назначают соответствующую военную специальность, а списки утверждаются Генеральным штабом.