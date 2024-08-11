ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев

Киев, Воскресенье 11 августа 2024 08:00
UA EN RU
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев Фото: некоторые категории украинцев до 25 лет подпадают под мобилизацию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда и таких граждан могут мобилизовать.

О каких категориях идет речь и какие изменения возможны в вопросе мобилизации украинцев до 25 лет - собрало РБК-Украина в материале.

Содержание

Кого из мужчин до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях

Как пояснили в одном из областных ТЦК, некоторых лиц мужского пола в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях. Сейчас речь идет о нескольких категориях, а именно если мужчина:

  • прошел срочную службу в мирное время;
  • окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
  • имел статус "ограниченно пригодный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.

В других случаях мобилизация лиц этой возрастной категории возможна по собственному желанию. Однако, что касается последнего пункта списка, согласно законодательству с апреля 2024 года, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный". Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких лиц действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение ВВК. После чего мужчина может получить один из следующих статусов:

  • пригоден к службе;
  • пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета;
  • временно непригоден (требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);
  • непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Какие изменения хотят внести в закон

Сейчас народные депутаты работают над тем, чтобы запретить мобилизовать мужчин 18-25 лет, о чем сообщил недавно народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, на этой неделе Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ВРУ комитет поддержал соответствующие законодательные изменения.

Но здесь есть существенное уточнение, подчеркнул во время брифинга член Комитета, нардеп Федор Вениславский. Речь идет о том, что до достижения 25-летия граждане Украины мужского пола, даже признанные ранее "ограниченно пригодными" и имеющие военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы.

По словам Вениславского, это ограничение не распространяется на военнообязанных, прошедших срочную военную службу и получивших статус военнообязанных.

"(Такие лица - ред.) могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста, а также граждане Украины, которые получили офицерское звание по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет", - сказал нардеп.

Кроме того, как рассказал Вениславский, члены Комитета одобрили изменения о возможности увольнения с военной службы военнослужащих, которые были "ограниченно пригодными". Далее парламентарии должны рассмотреть соответствующий законопроект в сессионном зале.

Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот правовой режим, вместе с военным положением, недавно был продлен по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.

Кроме того, 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации и военного учета. РБК-Украина в отдельном материале подробно описывало, что предполагают новые изменения.

При подготовке материала использовались: Facebook-страница Одесского областного ТЦК и СП, а также заявления народного депутата Алексея Гончаренко и члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армию Мобилизация в Украине Закон о мобилизации
NEWS
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев