В Украине изменили порядок пополнения приоритетных воинских частей добровольцами

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Это сделано для доукомплектования приоритетных воинских частей добровольцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его данным, предоставлено право командиру воинской части выдавать направления для прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанным с целью определения их степени пригодности к прохождению воинской службы.

Кроме того, предоставлено право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации.

Предусмотрены для Генерального штаба Вооруженных сил Украины полномочия определять перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов (кроме резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве) и военнообязанных во время мобилизации.

Порядок мобилизации

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет Министров принял ряд решений. В частности, правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период (№ 560). В этот порядок уже вносились изменения.

Кроме того, в сентябре в Украине запретили мобилизацию до 25 лет без согласия и ограничили мобилизацию мужчин от 50 до 60 лет.