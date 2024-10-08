У ТЦК пояснили, за яких умов можуть мобілізувати військовозобов’язаних від 50 до 60 років

В Україні почали діяти нові правила мобілізації для військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років. Тепер їх можуть призивати лише за спеціальним розпорядженням.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергія Монукала "Главреду".

Він зазначає, що в Україні немає прямої заборони на мобілізацію цієї категорії. Проте призов таких військовозобов’язаних здійснюється за письмовою згодою військових частин і стосується переважно підрозділів, які не мають особливих вимог до мобілізованих. Так, Монукал зазначає, що людей віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати до штурмових військ – їх направлятимуть, наприклад, до підрозділів забезпечення та державної служби спеціального транспорту (ДСПТ). Перед мобілізацією військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними проводяться співбесіди в територіальних центрах комплектування. Їм призначають відповідну військову спеціальність, а списки затверджуються Генеральним штабом.