В ТЦК сообщили, какие документы проверяют при предоставлении отсрочки

Она напомнила, что правом на отсрочку могут пользоваться лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы).

Представительница Черкасского областного ТЦК и СП пояснила, что в случае отсутствия невоеннообязанных лиц, которые должны осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы, его может осуществлять только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью. Кроме того, право на отсрочку имеют граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом) или ребенком.

Она добавила, что после изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, на оформление отсрочки в таком случае больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода за другими членами семьи. Кроме того, не нужно подавать акт об установлении ухода.

Однако, как отметила Кривошея, это не значит, что, например, два брата могут ухаживать за больной матерью и, соответственно, получить отсрочку.

"Военнообязанные, которые обязаны содержать лиц, отмечают в заявлении об отсутствии других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны содержать лиц, а при наличии нескольких военнообязанных - добавляют заявление лица с инвалидностью , в которой указывается фамилия имени и отчества, которое лицо с инвалидностью выбирает для осуществления своего содержания", - пояснила она.

Пресс-секретарь добавила, что военнообязанные, занятые постоянным уходом за членами семьи второй или третьей степени родственные, также должны подтвердить отсутствие родственников первой или второй степени родства.

Кривошея сообщила, что всю предоставленную в документах информацию обязательно проверят сотрудники ТЦК и СП.

"При принятии решения о предоставлении отсрочки гражданину с таким основанием, военнослужащие ТЦК проверяют пребывание гражданина на военном учете, родственные связи военнообязанного и лица, которое согласно законодательству обязан содержать или за которым осуществляет уход, наличие других лиц, место жительства которых задекларировано по адресу места жительства лица, нуждающегося в постоянном уходе, пользуясь имеющимися реестрами и базами данных", - пояснила представительница Черкасского ТЦК.

Она подчеркнула, что информация о том, что когда человек ни разу не являлся в ТЦК, то его якобы лишают права на оформление отсрочки, неправдива. По ее словам, самое главное, чтобы у военнообязанных не было проблем с правилами военного учета, то есть, чтобы военно-учетный документ был правильно оформлен со всеми актуальными отметками, а сам гражданин не находился в розыске.

Пресс-секретарь отметила, что если действительно есть законное основание, то гражданин получит отсрочку от призыва на военную службу и будет ее получать в дальнейшем, пока это основание будет актуальным.