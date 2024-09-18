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Когда отец троих детей не имеет права на отсрочку: объяснение ТЦК

Киев, Украина, Среда 18 сентября 2024 17:49
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Когда отец троих детей не имеет права на отсрочку: объяснение ТЦК Фото: Мобилизация в Украине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Одним из оснований для отсрочки от мобилизации является наличие у мужчины троих несовершеннолетних детей. Однако не все многодетные отцы имеют такое право.

Кто не получит отсрочку при наличии троих детей, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на разъяснение группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку. Об этом говорится в пункте 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Однако сразу же в тексте определено "кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", - обращают внимание в ТЦК.

Также отец не имеет права на отсрочку, если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алименты вообще, поскольку в тексте закона содержится формулировка "на содержании которых находятся трое и более детей".

"То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку – отец должен содержать своих детей", - объясняют в Полтавском территориальном центре комплектования.

Отмечается, что также не имеет права на отсрочку мужчина, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании родного отца.

"Каждый военнообязанный мужчина, имеющий право на отсрочку, обязательно ее получит. Для этого нужно лично подать заявление на имя главы комиссии ТЦК и СП по месту военного учета", - добавляют в группе коммуникаций Полтавского ТЦК.

Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабмина. К заявлению следует добавить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления.

Напомним, юрист объяснила, как оформить отсрочку по уходу за родителями.

Также мы писали, можно ли подать в суд на ТЦК, если человеку отказали в отсрочке.

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Мобилизация в Украине Дети Отсрочка
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