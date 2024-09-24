У ТЦК повідомили, які документи перевіряють при надані відстрочки

Вона нагадала, що правом на відстрочку можуть користуватися особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

Речниця Черкаського обласного ТЦК та СП пояснила, що у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб, які мають здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи, то його може здійснювати лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Окрім цього, право на відстрочку мають громадяни, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком) або дитиною.

Вона додала, що після змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, на оформлення відстрочки у такому випадку більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Окрім цього, не потрібно подавати акт про встановлення догляду.

Проте, як зазначила Кривошея, це не означає, що, наприклад, два брати можуть доглядати за хворою матір’ю і, відповідно, отримати відстрочку.

"Військовозобов’язані, які зобов’язані утримувати осіб, зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, а за умови наявності кількох військовозобов’язаних - додають заяву особи з інвалідністю, в якій зазначається прізвище ім’я та по-батькові особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання", - пояснила вона.

Речниця додала, що військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї другого чи третього ступеня споріднені, також мають підтвердити про відсутність родичів першого чи другого ступеня спорідненості.

Кривошея повідомила, що всю надану в документах інформацію обов'язково перевірять співробітники ТЦК та СП.

"Під час ухвалення рішення про надання відстрочки громадянину з такою підставою, військовослужбовці ТЦК перевіряють перебування громадянина на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати або за якою здійснює догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано за адресою місця проживання особи, яка потребує постійного догляду, користуючись наявними реєстрами та базами даних", - пояснила речниця.

Вона наголосила, що інформація про те, що коли людина жодного разу не з’являлась до ТЦК, то її нібито позбавляють права на оформлення відстрочки, є неправдивою. За її словами, найголовнішим є те, щоб у військовозобов'язаних не було проблем з правилами військового обліку, тобто, щоб військово-обліковий документ був правильно оформлений з усіма актуальними відмітками, а сам громадянин не перебував у розшуку.

Речниця зазначила, що якщо дійсно є законна підстава, то громадянин отримає відстрочку від призову на військову службу і буде її отримувати надалі, поки ця підстава буде актуальною.