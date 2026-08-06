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Без согласия командира: в ВСУ стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+"

17:43 06.08.2026 Чт
3 мин
Подать заявление на перевод через "Армия+" успеют не все из-за четких ограничений
aimg Татьяна Веремеева
Без согласия командира: в ВСУ стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+" Фото: Приложение "Армия+" (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
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В Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы военнослужащих между подразделениями в пределах двух армейских корпусов. Подать рапорт можно через приложение "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Главное:

  • Старт эксперимента: В ВСУ началось оформление первых переводов между подразделениями через приложение "Армия+" для защитников.
  • Без согласования командира: Заявка подается только в электронном виде. Текущий командир узнает о рапорте только после формирования итогового распоряжения и имеет до 20 дней для его выполнения.
  • Условия и ограничения: Подать рапорт могут военные в званиях от солдата к старшему сержанту (не на офицерских должностях), которые не находятся в СЗЧ и служат после перевода более года.
  • Только в пределах корпуса: Упрощенный переход возможен только между воинскими частями в пределах одного корпуса (16 или 19).
  • Жесткие лимиты: Для сохранения боеспособности установлено ежемесячное ограничение: не более 50 человек из бригады/полка и не более 10 человек из отдельного батальона.
  • Сроки тестирования: Пилотный проект упрощенных переводов будет действовать до 24 сентября 2026 года.

В Минобороны сообщили, что уже начали оформлять первые переводы военных, подавших рапорты в начале тестирования, которые отвечают условиям программы и попали в установленные месячные лимиты.

После автоматического формирования распоряжения командир нынешней воинской части имеет до 20 календарных дней, чтобы подготовить необходимые документы и организовать перевод.

Как работает новая система

Экспериментальная программа позволяет военнослужащим изменить место службы в пределах 16-го или 19-го армейского корпуса через приложение "Армия+". Все этапы рассмотрения рапорта отображаются в приложении.

Рапорт можно подать только в электронном виде. Если военнослужащий удовлетворяет установленным критериям, его проверяют автоматически без согласования командира текущей части. До принятия кадрового решения командир не получает информации о поданном рапорте.

После подписания распоряжения выписку из него присылают в нынешнюю и новую воинскую часть, а также в соответствующие органы военного управления.

Кто может подать рапорт

Воспользоваться программой могут военнослужащие, которые:

  • имеют звание от солдата до старшего сержанта включительно;
  • не занимают офицерские должности;
  • находятся в штатном составе или оперативном подчинении 16-го или 19-го армейского корпуса;
  • не находятся в самовольном оставлении части (СЗЧ).

Перевод возможен только между воинскими частями в пределах того же корпуса. То есть военнослужащий из 16-го корпуса может перевестись только в другую часть 16-го корпуса, аналогично - в пределах 19-го корпуса.

Какие ограничения действуют

Программа работает по определенным лимитам, чтобы не ослаблять боевые подразделения.

В течение одного месяца могут перевести:

  • не более 50 военнослужащих из бригады, полка или приравненной воинской части;
  • не более 10 военнослужащих из отдельного батальона или приравненного подразделения.

Рапорты обрабатываются автоматически в порядке их представления. Если месячный предел уже исчерпан, подать рапорт можно будет в следующем месяце.

Также подать новый рапорт не удастся, если уже есть другой активный рапорт на перевод, военный менее года служит после предварительного перевода в пределах корпуса или не соответствует другим условиям программы.

Сколько будет продолжаться тестирование

Тестирование упрощенной системы переводов будет продолжаться до 24 сентября 2026 года.

После эксперимента Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ оценят результаты работы нового механизма и решат, как его совершенствовать в дальнейшем.

Список воинских частей и доступных вакансий для перевода опубликован на сайте "Армия+".

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске электронного военно-учетного документа (е-ВОД) в приложении "Армия+" для военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет, генерируется автоматически после авторизации, позволяет подтверждать статус с помощью QR-кода и не требует посещения ТЦК или оформления дополнительных документов.

Также мы рассказывали, какие функции есть в приложении "Армия+".

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