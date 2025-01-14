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В ТЦК не имеют права забирать мобильные телефоны, но есть нюанс

Украина, Вторник 14 января 2025 12:05
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В ТЦК не имеют права забирать мобильные телефоны, но есть нюанс Фото: В ТЦК запрещают мобильные телефоны из-за излучения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сотрудники ТЦК не имеют право забирать мобильные телефоны военнообязанных. Но свободно пользоваться связью в помещениях ТЦК нельзя из-за "излучения".

Об этом сказала заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции.

"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - сказала она.

Но, по ее словам, помещение ТЦК - это режимный объект. "Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - добавила майор.

Козак заявила, что такие помещения должны быть в каждом ТЦК.

"Некоторые кабинеты, они действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, это запрещено даже нам. Мы там не пользуемся", - рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве.

По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.

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