ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона

При подготовке материала использовались: текст и сопроводительные документы к законопроекту №10062, заявление Минобороны и Генштаба ВСУ, Telegram-канала наредпа Ярослава Железняка и Facebook секретаря парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности Романа Костенко.

Зачем нужен новый закон

Законопроект во втором чтении поддержали 249 народных депутатов. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, его приняли после долгих сложных дискуссий и провала многих правок.

Отметим, в заявлении Минобороны и Генерального штаба ВСУ говорится о том, что документ разблокирует цифровизацию армию, позволив ей действовать "мобильнее и эффективнее как на поле боя, так и в тылу".

Закон называют критически важным.

"Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат", - говорится в заявлении.

Если вкратце, то он касается трех основных блоков. Один из них - усиление киберзащиты путем размещения IT-систем в облачных хранилищах стран-членов НАТО. Также появится возможность создание цифровых военно-учетных документов (сертификатов) и предусмотрено усовершенствование Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Кроме того, будет создан портал электронных услуг, с помощью которого, среди прочего, можно будет оформить статус УБД онлайн, офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе.

Реестр военнообязанных. Какие данные будут вноситься в "Оберег"

Несмотря на то, что первый закон об электронном Реестре военнообязанных приняли несколько лет назад, полноценный переход воинского учета в "цифру" так и не состоялся. Из-за этого часто происходило так, что даже мобилизованным пытались выписать повестки и привлечь к ответственности как уклонистов. Кроме того, военнообязанные каждый раз должны были обновлять данные в ТЦК при смене семейного положения, места работы, проживания и так далее.

О фактической готовности "Оберега" говорилось еще прошлой осенью. Этому способствовала цифровизация процессов на основе сервиса "Дія", хотя спикер Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина подчеркивал, что "Оберег" до сих пор не синхронизирован с другими реестрами. И только принятие законопроекта №10060 позволит в большинстве случаев не прибегать к мерам оповещения.

В декабре замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко говорила, что в "Обереге" будет содержаться база данных украинцев, которые могут быть мобилизованными.

"Запланированная работа по нему ("Оберегу", - ред.) завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%", - добавила она.

Отметим, в первом чтении законопроект приняли еще в начале ноября 2023 года. Но при подготовке ко второму было подано сотни правок. Например, предлагалось вносить данные в Реестр с 17 лет. Но эта правка, как ряд других скандальных, была отклонена.

Основная идея заключалась в расширении перечня персональных данных украинцев от 18 до 60 лет (призывников, военнообязанных и резервистов), которые будут вноситься в "Оберег". Будет собираться следующая информация:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность

Также в реестр будут вноситься сведения о родителях, реквизиты внутреннего и заграничного паспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости, номера телефона, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, о праве на владение оружием, водительских правах и так далее.

Кроме того, "Оберег" будет содержать информацию о результатах медицинского осмотра, и все эти данные будут доступны через электронный кабинет военнообязанного.

Подробнее о самой системе читайте в материале "Оберег" запущен. Главное о реестре военнообязанных и как он изменит мобилизацию".

Реестр военнослужащих и автоматический статус УБД

Закон предполагает также создание Реестра военнослужащих. Это должно упростить процесс получения статуса участника боевых действий. Сейчас это довольно сложная процедура, которая требует много времени и сбора большого количества справок. Теперь же многое можно будет перевести в электронный формат.

Подробнее РБК-Украина расписывало в материале "Электронный реестр военнообязанных и УБД "автоматом": полный разбор нового законопроекта".

Если вкратце, то военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, разведки, Пограничной службы, МВД и так далее или их представители смогут податься на получение статуса не только в письменной, но и в электронной форме.

Что касается самой процедуры, то после выполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии военного в боевых действиях. И внести подтверждающие сведения в Реестр.

Если это невозможно сделать в электронной форме, то в этот же срок оформляется бумажная справка, которая направляется в комиссию по рассмотрению материалов признания УБД. Один экземпляр выдается военнослужащему.

Статус УБД предоставляется автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом) с применением средств Реестра. По желанию выдается удостоверение в бумажной или электронной форме.

Для получения льгот и/или услуг участники боевых действий смогут использовать Реестр, уникальный электронный идентификатор, справку об участии в боевых действиях или удостоверение (в бумажной или электронной форме).

Кроме того, в онлайн-формате можно будет устанавливать статус лица с инвалидностью в результате войны. Предполагается, что такие лица или их представители получат право подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дія") или Реестр ветеранов. При этом нужно внести сведения, необходимых для установления статуса лица с инвалидностью в результате войны, или прикрепить копии подтверждающих документов, заверенные подписью субъекта обращения.

Члены семей военных, которые погибли, пропали без вести, умерли результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в АТО или при обороне Украины от агрессии РФ, тоже смогут подавать заявления этим способом.

Украинские военные IT-системы перенесут за границу?

Законопроект №10062 предусматривает возможность размещения данных реестров Министерства обороны за рубежом. Раньше законодательство запрещало хранение таких данных вне Украины, но в нынешний документ внесли правку об облачных технологиях стран-партнеров.

"Обработка такой информации может производиться исключительно на территории стран НАТО на основании совместного решения министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины с безотлагательным сообщением комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - говорится в сравнительной таблице ко второму чтению.

Как отмечают в Министерстве обороны, благодаря этому:

высвободятся средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры, для прикрытия других объектов

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников

ускорится разработка и развертывание новых электронных сервисов

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что в таком виде закон нельзя было принимать. Он против размещения секретной информации на серверах за границей, тем более системы боевого управления.

"Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно", - написал он в своем Facebook.