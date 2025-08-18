Эту пищу стоит избегать во время менструации: причина удивит всех

Влияние острой пищи на менструацию

Диетолог и нутрициолог Ракшита Мехра объясняет, что острая пища сама по себе невредна, если ее употреблять умеренно. Также важно выбирать правильный тип и количество остроты, не слишком много и не слишком часто.

Эксперт отметила, что избыток остроты может вызвать дисбаланс кишечника, что у некоторых людей может ухудшить симптомы менструации.

Острая пища содержит капсаицин, который может повышать температуру тела и влиять на кровообращение. В частности:

вызывает раздражение желудка или чувство жжения

приводит к вздутию живота

вызывает диарею или несварение желудка

усиливает спазмы, если нарушено пищеварение

Если вы склонны к чувствительности желудка или дискомфорту в пищеварении во время менструации, то острая пища может ухудшать состояние.

По данным сайта Easy healthy foods, острая пища также может вызвать физиологическую реакцию в организме, которая усиливает чувство стресса и тревоги. Поскольку организм уже находится в состоянии повышенной чувствительности во время менструации, дополнительный стресс может привести к дальнейшему дискомфорту.

Какие продукты выбирать

Если вы хотите добавить блюду вкуса без дискомфорта, то существуют такие альтернативы:

имбирь - известен тем, что успокаивает пищеварение и уменьшает тошноту

- известен тем, что успокаивает пищеварение и уменьшает тошноту куркума - обладает противовоспалительным действием и может помочь облегчить спазмы

- обладает противовоспалительным действием и может помочь облегчить спазмы зеленый перец чили - используйте в небольших количествах

- используйте в небольших количествах травы, такие как кориандр и мята - способствуют пищеварению и минимизации вздутия живота

Также сосредоточьтесь на продуктах, богатых омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, которые обладают противовоспалительными свойствами. Рассмотрите возможность включения в рацион:

лосося

грецких орехов

шпината

ягоды

Пейте много воды в течение дня. Гидратация может помочь облегчить вздутие живота и вывести избыток натрия, который может способствовать задержке воды.