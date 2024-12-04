Как понять, что повестку выдали с нарушением и что делать в таком случае: советы юриста

Во время действия военного положения повестки вручают военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Процедура должна соответствовать установленным законом нормам, в случае их нарушения мужчины могут оспорить повестку в суде.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, как понять, что повестка выдана с нарушениями и что делать в таком случае.

Как понять, что повестку выдали с нарушением

"Нарушения при вручении повестки – это серьезный аргумент для ее обжалования. Чтобы определить, были ли допущены нарушения, обратите внимание на следующие факторы", – советует эксперт.

Требования к оформлению повестки:

название территориального центра комплектования (ТЦК)

ФИО и подпись руководителя ТЦК

место и время явки

цель вызова (например, медкомиссия или уточнение данных)

данные о военнообязанном

предупреждение об ответственности в случае неявки

Способы вручения:

лично под подпись

через представителей местных советов, предприятий или организаций

с помощью почты. В случае отсутствия адресата, сообщение об этом считается вручением

Нарушения при вручении:

повестку нельзя вручать без соответствующего оформления или с принуждением

недействительными являются повестки, переданные на блокпостах или в транспорте без подтверждения личных данных

"Если повестку заполнили неправильно или вручили ненадлежащим образом, вы вправе не подписывать ее. Если вас заставляют сделать это под давлением или угрозами, это нарушение ваших прав", – отмечает юрист.

Важно, что полицейские могут вручать повестки только в рамках выполнения поручений ТЦК с подтверждением соответствующего документа.

Что делать, если повестка была вручена с нарушением

Если повестку, по мнению военнообязанного, выдали с нарушением, то следует составить акт об отказе от ее получения или акт об ее отсутствии. Франчук советует привлекать к этому процессу свидетелей, если они есть.

"Следует обратиться к юристу за консультацией. Он поможет вам правильно оценить ситуацию, подготовить необходимые документы и определить стратегию подачи иска", – говорит эксперт.

Нужно составить исковое заявление, в котором четко указать свои требования, обосновать их доказательствами со ссылками на соответствующие нормы закона.

"Исковое заявление необходимо подать в административный суд по месту жительства ответчика (органу, выславшему повестку)", – говорит Франчук.

Какие документы могут потребоваться для подачи иска:

копия повестки

доказательства нарушения порядка вручения повестки (свидетельство свидетелей, фотографии, копии писем и т.п.)

другие документы, подтверждающие вашу позицию

"Если суд признает, что повестка была вручена с нарушением закона, то все дальнейшие действия на ее основании могут быть признаны незаконными. Если вы проигнорируете нарушения при вручении повестки, вас могут привлечь к ответственности за неявку", – объясняет юрист.

Для обжалования повестки можно обратиться в высший орган ТЦК или суд по месту жительства (фото иллюстративное: Getty Images)

Что показывает судебная практика по обжалованию повесток

"Судебная практика в Украине по обжалованию вручения повесток или действий представителей ТЦК демонстрирует несколько важных прецедентов. В Хмельницком многодетному отцу отказали в отсрочке из-за якобы недостаточного количества детей, хотя у него были все документы. Суд установил, что ТЦК не учел законодательные требования и удовлетворил жалобу гражданина", – говорит Франчук.

По его словам, были случаи, когда повестки вручали без подписи руководителя ТЦК или четкого указания цели вызова. Такие документы суд признавал недействительными, поскольку они не отвечали требованиям закона.

"Судьи неоднократно подчеркивали, что вручение повестки в публичных местах, например, в транспорте или на блокпостах, без подтверждения личности нарушает права граждан. Такие действия могут квалифицироваться как незаконные", – добавляет юрист.

По новым правилам, если адресат не получил повестку лично, но есть пометка в почтовом сообщении о ее отправлении, это может считаться вручением. Однако, по словам эксперта, судебная практика по таким делам только формируется, но уже были решения в пользу граждан, доказавших, что не получили документ.

"В некоторых делах суды признавали действия работников ТЦК незаконными из-за принуждения к получению повестки или нарушению процедуры вручения, что подтверждалось фото- и видеоматериалами", – отмечает Франчук.