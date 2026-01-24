"Эту грубую правду должен кто-то сказать": Сибига сравнил Орбана с приспешником Гитлера

По словам министра, блокируя вступление Украины в Европу, Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии. Он сделал это заявление в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в выборы страны.

"Очевидно, что ЕС - это пространство мира. Оно было создано после Второй мировой войны, чтобы предупредить новую войну. Вступление Украины в ЕС приблизит мир, будет гарантировать безопасность и благополучие всей Европе и всему венгерскому народу", - говорится в его заявлении.

Приспешник Гитлера Ференц Салаши

Сибига подчеркнул, что Путин не хочет мира, а желает продолжения войны. Поэтому, подчеркнул он, блокируя вступление Украины в ЕС, "Орбан выполняет прихоть Путина", блокирует восстановление мира в ЕС и "делает Венгрию сообщником кремлевского режима".

"Сегодня Орбан действует уже даже не как Миклош Хорти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок из Второй мировой войны", - заявил глава МИД Украины.

Он также отметил, что слова Орбана о нежелании пускать Украину в ЕС ближайшие 100 лет на самом деле адресованы закарпатским венграм. Сибига считает это отсылкой к "трагическому для венгров мирному соглашению, заключенному более 100 лет назад", которое назвал "вершиной цинизма".

Орбану плевать на венгров

"Эту грубую правду должен кто-то сказать. Виктору Орбану и его команде плевать на благосостояние и безопасность украинских венгров. Орбан просто хочет и дальше держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через различные схемы и фонды за рубежом", - подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что Венгрия и ее народ не заслуживают "снова оказаться на неправильной стороне истории, как сообщник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима".

"Венгерский народ - это народ достоинства и свободы. Народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана", - говорится в его заявлении.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Венгрии на выборах следует бояться не Украины, а венгерского народа, "которому надоела ложь, клептократия и ненависть".