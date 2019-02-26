Циганков забив більше Ярмоленка в перших 100 матчах за "Динамо"

Фото: Віктор Циганков (facebook.com/fcdynamoua)

Також Віктор більше асистував партнерам

Матч 19 туру української Прем'єр-ліги проти "Зоря" (5:0) став для хавбека "Динамо" Віктора Циганкова сотим у складі київського клубу, набра за цей час 63 очка за системою "гол+пас". Як повідомляє zbirna.com, це більше, ніж у попереднього лідера київського клубу Андрія Ярмоленка.

Фото zbirna.com

За цей відрізок 21-річний українець забив за киян 33 голи і зробив 30 ассистов. Екс-хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко в перших ста матчах за київський клуб забив 30 м'ячів і віддав 16 результатівинх пасів.

Ярмоленко вперше зіграв за "біло-синіх" в 18 з половиною років, а Циганков дебютував за київський клуб, будучи на три місяці старше. 100 матч за столичний клуб Ярмоленко провів в 21 рік і вісім місяців, а Циганкову було на п'ять місяців менше.

За цей проміжок Ярмоленко виграв з командою два титули, а Циганков - один. На перші сто матчів Ярмоленку довелося 6 зустрічей в Лізі чемпіонів, як і у Циганкова.

Нагадаємо, Циганков увійшов до рейтингу 100 найбільш корисних футболістів Ліги Європи.