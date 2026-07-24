Эта зима может стать последней надеждой Путина сломать Украину, - Сикорский

Сикорский подчеркнул, что Путин наступает, продолжает бомбардировки, и именно он является врагом как для Польши, так и для Украины, а не Варшава и Киев друг для друга.

Чиновник отметил, что Москва на протяжении десятилетий использует противостояние поляков и украинцев в своих интересах в геополитике.

"Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать этой логики", - сказал министр.

Также он предостерег Россию от возможных провокаций против стран блока НАТО, включая Польшу. Сикорский не исключает, что Кремль может устроить гибридные операции, однако подчеркнул, что публичное предупреждение о таких сценариях снижает шансы на то, что провокации увенчаются успехом.

Отдельно глава польского МИД прокомментировал встречу госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его словам, за 37 минут встречи решить что-либо невозможно.

"В конце концов, я не вижу возможностей для сотрудничества, поскольку Путин должен был бы снизить уровень своих амбиций в отношении захвата Украины. Он должен был бы осознать, что эта война была преступной ошибкой. Но, вероятно, этого не произойдет", - заявил польский министр.

Во время эфира он также указал на экономические проблемы России. По словам Сикорского, за первые два квартала этого года Москва продала уже 44 тонны золота из своих резервов. Это, в свою очередь, самый высокий показатель за всю историю, что может свидетельствовать о постепенном исчерпании ресурсов страны.

Министр предположил, что зима 2026-2027 годов может стать последней надеждой Путина на то, чтобы попытаться сломить Украину.

"Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне", - резюмировал Сикорский.