Эта прическа приводит к головной боли и плохой осанке: вы тоже ее делаете?

Как прическа вредит шее и спине

Средняя человеческая голова весит около 4,5-5 килограммов, и даже небольшие изменения положения головы могут значительно увеличить нагрузку на мышцы шеи и позвоночник.

Мануальный терапевт и остеопат Лиза Эгбога рассказала, что высокие, тугие хвостики тянут кожу головы и волосы вверх и назад, что создает напряжение на фасцию (соединительную ткань) кожи головы. Эта фасция является непрерывной с мышцами шеи и верхней части спины и может напрягаться и укрепляться в результате напряжения фасции.

Высокий, тугой хвост также может влиять на осанку и выравнивание шейного отдела позвоночника. Это объясняется тем, что для уменьшения напряжения кожи головы, вызванного прической, вы можете подсознательно менять положение головы и двигать ее вперед. Тогда голова медленно начинает смещаться из положения на одной линии с плечами в положение перед плечами.

Такое положение головы направлено вперед, что создает давление на шейный отдел позвоночника и со временем может привести к скованности шеи, боли в верхней и средней части спины, головной боли от напряжения и сгорбленной верхней части спины.

Тугая прическа может привести к напряжению мышц основания черепа и верхней части шеи и сдавливанию нервов.

Влияние на лицо

Кроме осанки, высокий и тугой хвост также может влиять на челюсть. Поскольку фасция кожи головы является непрерывной с челюстью, эта прическа также может вызвать напряжение мышц челюсти, что приводит к боли и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.

Это объясняется тем, что слишком туго зачесанные волосы могут создавать давление на височную область, где расположены некоторые мышцы, участвующие в движении челюсти. В результате произойдет напряжение ключевых мышц, которые отвечают за жевание и функцию челюсти.

Как определить, виноват ли ваш хвост в боли

Во-первых, если ваш дискомфорт уменьшается, как только вы распускаете хвост или расчесываете волосы, это может быть признаком того, что это связано с прической.

Также признаком является то, что кожа головы чувствительна, особенно у основания черепа или за ушами, или есть ощущение тянущего или жжения там, где завязаны волосы.

Что стоит делать

Лучше всего использовать тканевую резинку для волос, поскольку она позволяет волосам немного скользить, тем самым уменьшая напряжение.

Также избегайте сна с хвостом, чтобы уменьшить напряжение на волосяные фолликулы и кожу головы.

Кроме того, подтягивание подбородка может помочь восстановить правильное положение шейного отдела позвоночника - просто выпрямите спину, подтяните подбородок, задержитесь на пять секунд и повторите 10 раз.