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Испанские ученые создали препарат, который возвращает волосы

Пятница 20 июня 2025 12:49
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Испанские ученые создали препарат, который возвращает волосы Фото: Ученые нашли препарат от облысения (Stock.adobe.com)
Автор: Людмила Жукова

В мире, где миллионы людей страдают от выпадения волос, появилась надежда на настоящий прорыв. Исследователи разработали метод лечения андрогенетической алопеции, известной как облысение по мужскому типу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование в Stem Cell Research and Therapy.

Что выявило исследование

По оценкам, около 80 миллионов американцев - 50 миллионов мужчин и 30 миллионов женщин сталкиваются с той или иной формой алопеции, хотя у женщин она проявляется иначе. Мужчины обычно имеют отступающую линию роста волос и проплешины, тогда как у женщин волосы редеют по пробору, но полное облысение случается редко.

В исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Research and Therapy, ученые использовали комбинацию стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и энергетической молекулы АТФ для остановки выпадения волос у мышей. Результаты были шокирующими/ Все 100% самцов мышей восстановили свою шерсть. Половина из них имела полное восстановление, а другая половина - интенсивный рост. Среди самок потрясающие 90% имели интенсивное или полное восстановление волосяного покрова.

Эдуардо Лопес Бран, руководитель отдела дерматологии в Госпитале Клинико Сан-Карлос, объяснил, что их уникальный метод "стимулирует регенерацию волос, сочетая регенеративную способность стволовых клеток с энергией, которую предоставляет АТФ. Эта синергия способствует восстановлению волосяного фолликула, стимулируя рост волос."

Хотя эти открытия еще потребуют воспроизведения в исследованиях на людях, результаты открывают многообещающий путь в борьбе с выпадением волос.

"В будущем мы сможем предложить новые решения, которые позволят нам удовлетворить ожидания пациентов, предоставляя им доступ к новым методам лечения, ставящим их благополучие на первое место", - отметил Эдуардо Лопес Бран.

Это захватывающее развитие в сфере, где есть огромный потенциал для роста. Хотя хирургия по пересадке волос становится все популярнее, многие люди не осознают, что для достижения желаемого результата часто требуется несколько процедур.

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Здоровье Исследователи Волосы
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