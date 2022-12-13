Эта история завершилась. Зеленский о ликвидации ОАСК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление , которое опубликовали в Facebook.

"Сегодня я подписал принятый Верховной радой закон о ликвидации ОАСК - Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась", - говорится в заявлении.

Зеленский добавил, что история реформ продолжается и продолжается даже во время такой войны.

"Благодарю всех, кто работает ради Украины! Спасибо всем, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело!", - добавил президент.