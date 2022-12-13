Ця історія завершилась. Зеленський про ліквідацію ОАСК
Президент України Володимир Зеленський вважає ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва історією, яка вже повністю завершилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку опублікували у Facebook.
"Сьогодні я підписав ухвалений Верховною радою закон про ліквідацію ОАСК - Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась", - йдеться у заяві.
Зеленський додав, що історія реформ продовжується та продовжується навіть під час такої війни.
"Дякую всім, хто працює заради України! Дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко!", - додав президент.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
До цього Верховна рада схвалила ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та проголосувала за створення Київського міського окружного адміністративного суду.
Законопроект про ліквідацію ОАСК було подано президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року. Натомість глава держави запропонував створити Київський міський окружний адміністративний суд.
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