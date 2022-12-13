ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ця історія завершилась. Зеленський про ліквідацію ОАСК

Новость на русском →
Україна, Вівторок 13 грудня 2022 22:32
Ця історія завершилась. Зеленський про ліквідацію ОАСК Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський вважає ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва історією, яка вже повністю завершилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку опублікували у Facebook.

"Сьогодні я підписав ухвалений Верховною радою закон про ліквідацію ОАСК - Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась", - йдеться у заяві.

Зеленський додав, що історія реформ продовжується та продовжується навіть під час такої війни.

"Дякую всім, хто працює заради України! Дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко!", - додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

До цього Верховна рада схвалила ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та проголосувала за створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Законопроект про ліквідацію ОАСК було подано президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року. Натомість глава держави запропонував створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Судова реформа Суд Окружной административный суд
NEWS
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу