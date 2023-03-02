ЦИК не признал нардепами представителей ОПЗЖ

"Комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ. Также отложила рассмотрение вопроса о назначении промежуточных выборов народных депутатов в двух округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия получила Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Александра Трухина и Юрия Солода (личные заявления о сложении депутатских полномочий), избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в ОИО №40 (Днепропетровская обл.) и №47 (Донецкая обл.).

Как пояснили в ЦИК, они должны назначить промежуточные выборы, и во время военного положения в Украине это запрещено. Поэтому Комиссия рассмотрит вопрос после прекращения/отмены военного положения.

Также ЦИК получил Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Натальи Королевской и Олега Волошина.

По процедуре должно было бы произойти замещение, то есть признание избранными нардепами последующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ.

Однако комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда - обстоятельство, исключающее возможность принятия ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 следующих по очередности кандидатов в избирательном списке партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".