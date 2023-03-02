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ЦИК не признал нардепами представителей ОПЗЖ

Фото: ЦИК не признала нардепами представителей ОПЗЖ (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ из-за судебного запрета деятельности этой партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ. Также отложила рассмотрение вопроса о назначении промежуточных выборов народных депутатов в двух округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия получила Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Александра Трухина и Юрия Солода (личные заявления о сложении депутатских полномочий), избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в ОИО №40 (Днепропетровская обл.) и №47 (Донецкая обл.).

Как пояснили в ЦИК, они должны назначить промежуточные выборы, и во время военного положения в Украине это запрещено. Поэтому Комиссия рассмотрит вопрос после прекращения/отмены военного положения.

Также ЦИК получил Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Натальи Королевской и Олега Волошина.

По процедуре должно было бы произойти замещение, то есть признание избранными нардепами последующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ.

Однако комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда - обстоятельство, исключающее возможность принятия ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 следующих по очередности кандидатов в избирательном списке партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, 21 февраля Верховной раде официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталию Королевскую и Юрия Солода.

22 февраля народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата. Документ поступил в парламент.

23 февраля парламент лишил депутатских полномочий Александра Трухина, предлагавшего полицейским взятку за бегство с места ДТП.

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