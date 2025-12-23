RU

ЦИК возобновила работу реестра избирателей

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Центральная избирательная комиссия впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила работу "Государственного реестра избирателей".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения. Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей", - написал он.

По его словам, соответствующее постановление ЦИК приняла сегодня. Это решение открывает путь к подготовке возможного проведения выборов в условиях военного положения.

Арахамия отметил, что возобновление работы реестра фактически позволяет возобновить взаимодействие ЦИК с гражданами и органами власти, а также начать актуализацию данных. Он отметил, что обновление Государственного реестра избирателей является одним из базовых условий для проведения любых выборов.

Политик подчеркнул, что война существенно повлияла на демографическую ситуацию в стране, и эти изменения должны быть корректно отражены в реестре. По его словам, впереди значительный объем работы по обновлению данных.

"Война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - заявил он.

 

Выборы во время войны

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп отметил, что в Украине давно не проводили выборы и намекнул на их необходимость.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к выборам, но для этого нужно соответствующее законодательство и гарантии безопасности для всех граждан во время голосования. В то же время российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы Украина обеспечила возможность голосования для жителей временно оккупированных территорий.

В то же время, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым. Существует еще много вопросов, которые необходимо согласовать.

